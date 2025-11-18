Ричмонд
Леброн Джеймс остается «под вопросом» на игру с «Ютой», Гэйб Винсент примет участие в матче

«Лейкерс» обновили статус травмированных игроков перед матчем с «Ютой». Участие Леброн Джеймс остается под вопросом — решение примут непосредственно перед игрой. В то же время Гэйб Винсент получил статус «доступен» и примет участие в предстоящей игре с «Джаз».

Источник: Спортс"

Напомним, Леброн Джеймс пропустил начало сезона из‑за ишиаса, но уже готов вернуться на паркет и дебютировать в своем 23-м сезоне в НБА.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
