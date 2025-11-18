Леброн Джеймс остается «под вопросом» на игру с «Ютой», Гэйб Винсент примет участие в матче

Напомним, Леброн Джеймс пропустил начало сезона из‑за ишиаса, но уже готов вернуться на паркет и дебютировать в своем 23-м сезоне в НБА.
