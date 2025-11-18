Почти половина звезд НБА травмирована. Игроки топ-уровня пропускают в два раза больше игр, чем в сезоне-2023/24

Под звездными игроками здесь понимаются баскетболисты, участвовавшие в Матче всех звезд или входившие в символические сборные НБА хотя бы в одном из трех последних сезонов.
Почти половина всех топ-игроков лиги сейчас не может принимать участие в матчах. Процент участия звезд уже опустился ниже отметки 60%, что обычно наблюдается лишь на финальной стадии сезона.
Например, в матче между «Мемфисом» и «Сан-Антонио», который будет транслироваться на NBC, не примут участия ведущие игроки команд: Виктор Вембаньяма и Джа Морэнт.