Почти половина звезд НБА травмирована. Игроки топ-уровня пропускают в два раза больше игр, чем в сезоне-2023/24

По данным Yahoo Sports, количество пропущенных матчей звездными игроками НБА удвоилось по сравнению с сезоном-2023/24.

Под звездными игроками здесь понимаются баскетболисты, участвовавшие в Матче всех звезд или входившие в символические сборные НБА хотя бы в одном из трех последних сезонов.

Почти половина всех топ-игроков лиги сейчас не может принимать участие в матчах. Процент участия звезд уже опустился ниже отметки 60%, что обычно наблюдается лишь на финальной стадии сезона.

Например, в матче между «Мемфисом» и «Сан-Антонио», который будет транслироваться на NBC, не примут участия ведущие игроки команд: Виктор Вембаньяма и Джа Морэнт.