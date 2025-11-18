Сергей Козин о поражении от «Зенита»: «Нас убили потери»

«Мы начали где-то неплохо. Третью четверть начали тоже достаточно неплохо. Да, в какой-то момент была разница 4−6 очков, и в четвертой четверти, наверное, где-то нам не хватило сил, получили два легких трехочковых броска, ушли на разницу и уже не смогли догнать “Зенит”.
Мы сделали выводы по сравнению с первой игрой, больше контролировали подбор. «Зенит» не так много подборов забрал по сравнению с игрой в Нижнем Новгороде, но нас в каком-то смысле убили потери. Мы сделали 18 потерь, 13 просто отдали в руки. Для такой игры это слишком много.
«Зенит» имел дополнительные атаки, и перехваты практически каждый раз завершались легкими очками. Нужно работать над качеством принятых решений и будем двигаться дальше", — сказал Козин.
«Пари НН» сыграет следующий матч Лиги ВТБ 23 ноября в гостях у «Уралмаша».