«Это противоречит европейской спортивной модели». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил европейский проект НБА с футбольной Суперлигой

Президент одной из крупнейших футбольных лиг мира, испанской Ла Лиги, Хавьер Тебас выступил с резкой критикой потенциального запуска европейского проект НБА, заявив, что инициатива «противоречит европейской спортивной модели». По его словам, проект НБА продвигают те же люди, которые стояли за футбольной Суперлигой.