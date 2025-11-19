Леброн Джеймс: «У меня никогда не было ограничений по позиции. Нет ни одной команды, в которой я не нашел бы свое место»

«Это не имеет значения. Я баскетболист. Лучшая моя черта — у меня никогда не было ограничений по позиции. Баскетбол без позиций. Нет ни одной команды в мире, в которой я не смог бы найти места и быть полезным. Могу делать все на площадке, что нужно будет команде», — заявил Джеймс, вернувшийся в команду после травмы.
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше