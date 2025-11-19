Джимми Батлер и Джейлен Саггс сцепились в матче «Уорриорз» против «Мэджик»

Батлер завершил встречу с 33 очками, 7 подборами, 4 передачами и 3 перехватами.
Саггс набрал 13 очков, 8 передач, 5 подборов и 2 перехвата.
После матча Батлер усмехнулся и отказался комментировать противостояние, только покачав головой.
Матч «Орландо» против «Голден Стэйт» закончился победой «Мэджик» — 121:113. Защитник Джейлен Саггс и форвард Джимми Батлер провели матч в постоянных противоборствах, переходящих в стычки.
