Леброн Джеймс вышел на 6-е место в истории НБА по количеству трехочковых (2561)

В первом матче своего рекордного 23-го сезона Джеймс обошел Реджи Миллера (2560) по количеству трехочковых (2561).

Источник: Спортс"

Занимающий 5-ю строчку защитник «Далласа» Клэй Томпсон опережает его на 168 реализованных дальних бросков.

В победной игре с «Ютой» (140:125) Джеймс (11 очков + 12 передач) попал в корзину с 2 из 3 попыток из-за дуги.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше