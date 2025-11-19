Велимир Перасович: «Си Джей Брайс получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев»

«Мы провели важную игру после победы над ЦСКА. Очевидно, что после такого матча тяжело найти энергию и мотивацию, чтобы собраться. Тем не менее, нам это удалось. Мы обыграли такую организованную команду, как “Енисей”, и хорошо выполнили задачу», — сказал Перасович.
Тренер казанцев также прокомментировал травму защитника Си Джей Брайса.
«Сегодня мы вышли в футболках в поддержку Си Джей Брайса. Он получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев. Очень жаль, что так получилось — он замечательный человек и отличный баскетболист. Си Джей помог нам переломить ход последней игры с ЦСКА. Играть через боль — это то, что всегда ценится в баскетболе, и мы это ценим», — заявил 60-летний хорватский специалист.