Чендлер Парсонс: «Лейкерс» получают много свистков, и их атака зависит от этого"

Они получают много свистков, и их атака от этого зависит. Так что если бы я готовил команду против них, я бы сказал: «Ребята, давайте попробуем не фолить. Я знаю, это сложно, потому что они в этом мастера, так же, как Джейлен Брансон и многие другие. Защищайтесь против них без фолов, и у них будут проблемы».