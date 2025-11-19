Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чендлер Парсонс: «Лейкерс» получают много свистков, и их атака зависит от этого"

Экс-игрок НБА Чендлер Парсонс заявил, что «Лейкерс» строят атаку на провоцировании фолов, и если соперники смогут обороняться без нарушений, команда столкнется с серьезными трудностями.

Источник: Спортс"

"Если посмотреть на цифры, Дончич набирает двузначное число очков только с линии штрафных, а его партнер, Остин Ривз, думаю, третий в лиге по количеству штрафных бросков.

Они получают много свистков, и их атака от этого зависит. Так что если бы я готовил команду против них, я бы сказал: «Ребята, давайте попробуем не фолить. Я знаю, это сложно, потому что они в этом мастера, так же, как Джейлен Брансон и многие другие. Защищайтесь против них без фолов, и у них будут проблемы».

Они создают контакт, влетают в тебя, запрокидывают голову при каждом касании. Так что командам нужно понимать: они получают много штрафных, особенно эти два доминирующих игрока. Вы должны защищаться без фолов, и тогда их атака, очевидно, сильно пострадает", — заявил Парсонс в эфире шоу Run It Back.