Чендлер Парсонс: «Лейкерс» получают много свистков, и их атака зависит от этого"

"Если посмотреть на цифры, Дончич набирает двузначное число очков только с линии штрафных, а его партнер, Остин Ривз, думаю, третий в лиге по количеству штрафных бросков.
Они получают много свистков, и их атака от этого зависит. Так что если бы я готовил команду против них, я бы сказал: «Ребята, давайте попробуем не фолить. Я знаю, это сложно, потому что они в этом мастера, так же, как Джейлен Брансон и многие другие. Защищайтесь против них без фолов, и у них будут проблемы».
Они создают контакт, влетают в тебя, запрокидывают голову при каждом касании. Так что командам нужно понимать: они получают много штрафных, особенно эти два доминирующих игрока. Вы должны защищаться без фолов, и тогда их атака, очевидно, сильно пострадает", — заявил Парсонс в эфире шоу Run It Back.