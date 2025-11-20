Демаркус Казинс: «Тайрону Лю следует быть в “Клипперс” более вовлеченным и эмоциональным по примеру Редика»

Это тот стандарт, который вы создали для своей команды. И мы видим, что есть, например, совсем другой, вспыльчивый тренер, как Джей Джей Редик. От него часто можно услышать: «Мне это не нравится. Мы играем как дерьмо. Я понял уже в первые две минуты, что мы не готовы играть». И Тайрону Лю сейчас как раз нужен подход Джей Джей Редика«, — считает экс-центровой “Сакраменто”.