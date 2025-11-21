Просмотры НБА в первый месяц сезона стали самыми высокими за последние 15 лет

Посещаемость матчей на аренах соответствует показателям прошлого сезона, который стал вторым лучшим в истории лиги — на данный момент она составляет около 97% от общей вместимости по всей лиге. На данный момент десять команд продали все билеты на каждый свой домашний матч в текущем сезоне: «Бостон», «Кливленд», «Голден Стэйт», «Хьюстон», «Майами», «Нью-Йорк», «Оклахома», «Финикс», «Сан-Антонио» и «Юта». Посещаемость некоторых других команд, таких как «Атланта» и «Шарлотт», выросла почти на 10% по сравнению с прошлогодними показателями.