Просмотры НБА в первый месяц сезона стали самыми высокими за последние 15 лет

Эти данные не включают сезон-2011/12, который стартовал в Рождество — традиционно один из дней с наибольшей телеаудиторией в календаре НБА.
Контент, связанный с НБА, набрал более 30 миллиардов просмотров на страницах лиги в социальных сетях и на сторонних платформах, что является рекордом для этого этапа сезона. Продажи атрибутики на NBAStore.com выросли более чем на 20%, добавили в лиге, отчасти благодаря игрокам, которых называют «звездами нового поколения» — таким как Шэй Гилджес-Александер, Энтони Эдвардс, Виктор Вембаньяма, Тайриз Макси, Купер Флэгг, Джейлен Брансон и Лука Дончич.
Количество подписок на NBA League Pass выросло на 10%, а время, проведенное за просмотром матчей на этой платформе, увеличилось на 8%.
Посещаемость матчей на аренах соответствует показателям прошлого сезона, который стал вторым лучшим в истории лиги — на данный момент она составляет около 97% от общей вместимости по всей лиге. На данный момент десять команд продали все билеты на каждый свой домашний матч в текущем сезоне: «Бостон», «Кливленд», «Голден Стэйт», «Хьюстон», «Майами», «Нью-Йорк», «Оклахома», «Финикс», «Сан-Антонио» и «Юта». Посещаемость некоторых других команд, таких как «Атланта» и «Шарлотт», выросла почти на 10% по сравнению с прошлогодними показателями.