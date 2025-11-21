Ричмонд
Джесси Басс: «Джини сохранила себе должность в “Лейкерс”, уволив своих братьев»

«Лейкерс» приступили к реорганизации своего баскетбольного отдела и уволили Джоуи и Джесси Басса с их должностей в руководстве клуба. Они подтвердили ESPN, что их отставка вступает в силу немедленно.

Источник: Спортс"

Джоуи и Джесси занимали ключевые должности в сфере скаутинга и кадровой работы на протяжении последнего десятилетия и помогли найти таких игроков, как Остин Ривз, Кайл Кузма, Джордан Кларксон, Лэрри Нэнс-младший и Макс Кристи.

В разговоре с инсайдером ESPN Шэмсом Чаранией Джесси Басс намекнул, что винит в произошедшем их сестру, Джини Басс, которая сохранила пост управляющего клуба.

«Идеей Доктора Басса (Джерри Басса) было, чтобы однажды Джоуи и я руководили бы баскетбольными операциями. Но Джини сохранила себе должность, уволив своих братьев», — передает слова Басса Чарания.