Тайриз Макси набрал 54 очка в матче с «Бакс» — новый рекорд карьеры

В овертайме «Милуоки» сократил отставание до 112:113 после прохода и брока Роллинза за 1 минуту 43 секунды до конца, но через 20 секунд защитник «Сиксерс» Квентин Граймс реализовал трехочковый, и «Филадельфия» до конца матча сохраняла преимущество как минимум в два очка.