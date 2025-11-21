Ричмонд
DAWGS Кириленко и Понкрашова — чемпионы шестого сезона Media Basket

DAWGS Андрея Кириленко и Антона Понкрашова выиграли шестой сезон Лига Ставок Media Basket.

Источник: Спортс"

DAWGS обыграли Hoops в решающем матче (53:38). Hoops проиграли третий финал подряд.

Экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко является президентом DAWGS.

Антон Понкрашов присоединился к DAWGS в роли играющего тренера перед шестым сезоном Media Basket. Экс-разыгрывающий сборной России стал MVP плей-офф и финала. В решающем матче Понкрашов набрал 17 очков.

Лига Ставок Media Basket — первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3×3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола — например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год — весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.