DAWGS Кириленко и Понкрашова — чемпионы шестого сезона Media Basket

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола — например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год — весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.