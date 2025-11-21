Ричмонд
Ламело Болл о желании уйти из «Шарлотт»: «Я такого не говорил, ложная информация»

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл стал объектом слухов о раздражении от выступления за «Хорнетс» и желании покинуть клуб.

Игрок уже негативно реагировал на это в соцсетях и снова высказался во время общения с журналистами.

"Я такого не говорил. Это ложная информация. Обычно не комментирую подобное, но тут разошлось.

Мне здесь все нравится", — заключил Болл.