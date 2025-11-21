Ламело Болл о желании уйти из «Шарлотт»: «Я такого не говорил, ложная информация»

Игрок уже негативно реагировал на это в соцсетях и снова высказался во время общения с журналистами.
Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл стал объектом слухов о раздражении от выступления за «Хорнетс» и желании покинуть клуб.
