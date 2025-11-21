Майк Джеймс получил трехматчевую дисквалификацию в чемпионате Франции за конфликт с арбитром

Французская лига LNB вынесла решение по инциденту с разыгрывающим «Монако» Майком Джеймсом в матче против «Ле-Мана». Джеймс набросился на арбитра из-за неназначенного фола после его броска. Баскетболист был удален за 2 технических замечания.