Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майк Джеймс получил трехматчевую дисквалификацию в чемпионате Франции за конфликт с арбитром

Французская лига LNB вынесла решение по инциденту с разыгрывающим «Монако» Майком Джеймсом в матче против «Ле-Мана». Джеймс набросился на арбитра из-за неназначенного фола после его броска. Баскетболист был удален за 2 технических замечания.

Джеймсу выписана трехматчевая дисквалификация. Защитник точно пропустит игры против «Бурка», «Дижона» и «Страсбура».

«Монако» идет на первом месте в таблице (7−1), Джеймс уже пропустил три матча чемпионата в рамках отдыха между играми Евролиги.