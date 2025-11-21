Ричмонд
«Гонка за MVP». Лука Дончич добрался до Топ-3, Кейд Каннингем уже на 5-й строчке

Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер привычно оккупировали первые 2 строчки, Яннис Адетокумбо временно выбыл из-за травмы и уступит несколько позиций действующим игрокам, пока его опередил Лука Дончич, оказавшийся в тройке лидеров. Словенец лидирует в лиге по результативности и набирает почти трипл-дабл в среднем.

Кейд Каннингем поднялся в Топ-5 на фоне успеха команды, идущей во главе Востока и со вторым лучшим результатом в лиге. Разыгрывающий «Детройта» уступает только Йокичу по передачам.

Из десятки временно выбыл Джейлен Брансон («Никс»), пропускавший матчи из-за травмы.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

Никола Йокич («Денвер», место в последнем рейтинге — 1);

Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);

Лука Дончич («Лейкерс», 4);

Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);

Кейд Каннингем («Детройт», 6);

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 5);

Джейлен Джонсон («Атланта»);

Тайриз Макси («Филадельфия», 8);

Алперен Шенгюн («Хьюстон», 9);

Донован Митчелл («Кливленд», 7);