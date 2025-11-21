«Гонка за MVP». Лука Дончич добрался до Топ-3, Кейд Каннингем уже на 5-й строчке

Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер привычно оккупировали первые 2 строчки, Яннис Адетокумбо временно выбыл из-за травмы и уступит несколько позиций действующим игрокам, пока его опередил Лука Дончич, оказавшийся в тройке лидеров. Словенец лидирует в лиге по результативности и набирает почти трипл-дабл в среднем.