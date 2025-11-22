Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матиас Лессор перенесет артроскопическую операцию на голеностопе

Центровой «Панатинакоса» долго восстанавливался после перелома ноги и усугубил травму, поспешив с возвращением во время «Финала четырех» Евролиги. Лессор должен был восстановиться в ноябре, однако почувствовал дискомфорт в голеностопе.

Центровой «Панатинакоса» долго восстанавливался после перелома ноги и усугубил травму, поспешив с возвращением во время «Финала четырех» Евролиги. Лессор должен был восстановиться в ноябре, однако почувствовал дискомфорт в голеностопе. Обследование выявило отек.

Некоторое время клуб определялся с дальнейшим направлением движения, а главный тренер Эргин Атаман говорил о возможности переноса операции на межсезонье. Но в итоге баскетболист не смог избежать операции. Лессор пройдет артроскопическую процедуру по восстановлению хряща в голеностопе в Португалии 24 ноября.

«Панатинаикос» получил помощь в передней линии от Кеннета Фарида, который набирал 14 очков, 7,7 подбора, 1,7 передачи и 2,3 блок-шота за 27,3 минуты в среднем в первых 3 матчах Евролиги.