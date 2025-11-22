Матиас Лессор перенесет артроскопическую операцию на голеностопе

Некоторое время клуб определялся с дальнейшим направлением движения, а главный тренер Эргин Атаман говорил о возможности переноса операции на межсезонье. Но в итоге баскетболист не смог избежать операции. Лессор пройдет артроскопическую процедуру по восстановлению хряща в голеностопе в Португалии 24 ноября.