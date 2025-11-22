Брайан Уиндхорст: «Юта» в восторге от Эйса Бэйли"

«На этой неделе я провел немного времени с ребятами из “Юты” в Лос-Анджелесе. Они в восторге от Эйса Бэйли. Искренне. Им нравится его набор умений. Они восхищались его баскетбольным интеллектом. Они говорили, что он только начал работать над своим телом. Они пока не особо этим занимались. В клубе убеждены, что им невероятно повезло заполучить его под пятым номером.