Стефен Карри вышел на разминку в кроссовках Li-Ning с расцветкой Batman

Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на предматчевую разминку игры с «Портлендом» в кроссовках Li-Ning JB 4, выполненных в расцветке Batman, отсылающей к персонажу комиксов DC Бэтмену.

Ранее форвард «Уорриорс» Джимми Батлер использовал обувь той же модели, но в расцветке Robin (персонажа-помощника Бэтмена).

На прошлой неделе Карри объявил о завершении многолетнего сотрудничества с компанией Under Armour.