Ник Клэкстон оформил первый трипл-дабл в карьере. По ходу игры он отчитал Портера, который помешал ему взять подбор

По ходу встречи случился забавный эпизод, когда Майкл Портер помешал Нику взять очередной подбор.
«Я забираю, забираю, он мой. Черт побери. Черт побери, Майк», — прокричал Клэкстон.
Бигмен «Нетс» Ник Клэкстон набрал 18 очков, 11 подборов и 12 передач в матче с «Бостоном» (113:105), оформив первый трипл-дабл в рамках НБА.
По ходу встречи случился забавный эпизод, когда Майкл Портер помешал Нику взять очередной подбор.
«Я забираю, забираю, он мой. Черт побери. Черт побери, Майк», — прокричал Клэкстон.