Купер Флэгг набрал 29 очков в игре с «Новым Орлеаном», обновив рекорд карьеры

Новичок «Мэверикс» Купер Флэгг набрал 29 очков в матче против «Пеликанс», реализовав 12 из 19 бросков с игры, 0 из 4 из-за дуги и 5 из 6 штрафных. Флэгг превзошел собственный рекорд результативности (26 очков), который он установил в матче против «Милуоки» 10 ноября.

Также в активе 18-летнего баскетболиста 7 подборов, 5 передач при 2 потерях и 2 перехвата.

«Даллас» одолел «Новый Орлеан» в близкой концовке — 118:115.