Дэвид Адельман: «Наша главная цель в плане здоровья Аарона Гордона — довести его целым до конца сезона»

"Мы сядем и обсудим его ощущения дискомфорта. Постараемся разобраться в их интенсивности. У Аарона очень сильный характер, он точно знает, как реагирует его тело, так что на нем лежит значительная часть обсуждения. Медики, команда, Аарон и его потребности.
Наша главная цель — довести его здоровым до конца сезона, если нам повезет самим туда добраться. Это главное для меня, и, безусловно, долгосрочное состояние Аарона. Обожаю его. Мы будем ориентироваться на то, что будет лучше для него, прислушиваясь к его мнению«, — заявил главный тренер “Денвера” Дэвид Адельман.