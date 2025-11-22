Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвид Адельман: «Наша главная цель в плане здоровья Аарона Гордона — довести его целым до конца сезона»

Форвард Аарон Гордон досрочно завершил матч против «Хьюстона» из-за проблем с задней поверхностью бедра. Похожая травма мучила игрока в прошлом сезоне и затруднила его выступление в плей-офф.

"Мы сядем и обсудим его ощущения дискомфорта. Постараемся разобраться в их интенсивности. У Аарона очень сильный характер, он точно знает, как реагирует его тело, так что на нем лежит значительная часть обсуждения. Медики, команда, Аарон и его потребности.

Наша главная цель — довести его здоровым до конца сезона, если нам повезет самим туда добраться. Это главное для меня, и, безусловно, долгосрочное состояние Аарона. Обожаю его. Мы будем ориентироваться на то, что будет лучше для него, прислушиваясь к его мнению«, — заявил главный тренер “Денвера” Дэвид Адельман.