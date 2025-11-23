Лэндри Шэмет покинул площадку матча против «Орландо» с травмой плеча

Защитник только что выдал свою лучшую пятиматчевую серию в текущем сезоне. Он набирал больше 10 очков в четырех играх подряд, включая матч с 36 очками в победе над «Майами», прежде чем эта серия прервалась в среду 9 очками за 23 минуты в игре с «Далласом».