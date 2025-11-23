«Лучший шестой»-2000 Родни Роджерс скончался в возрасте 54 лет

Университет сообщил, что Роджерс умер в пятницу. Форвард, выбранный на драфте НБА 1993 года под общим 9-м номером, был парализован от плеч и ниже после аварии на мотовездеходе в ноябре 2008 года. Согласно заявлению Ассоциации игроков НБА от имени семьи Роджерса, он умер от естественных причин, связанных с травмой спинного мозга.