«Лучший шестой»-2000 Родни Роджерс скончался в возрасте 54 лет

Университет сообщил, что Роджерс умер в пятницу. Форвард, выбранный на драфте НБА 1993 года под общим 9-м номером, был парализован от плеч и ниже после аварии на мотовездеходе в ноябре 2008 года. Согласно заявлению Ассоциации игроков НБА от имени семьи Роджерса, он умер от естественных причин, связанных с травмой спинного мозга.
«Последние 17 лет были одновременно и испытанием, и глубоким благословением», — говорится в заявлении Ассоциации игроков НБА. — «В каждый момент Родни оставался светом — позитивным, целеустремленным и полным тихой силы, которая вдохновляла всех вокруг».
Роджерс был признан «Новичком года» в конференции ACC в 1991 году и «Игроком года» в 1993 году, а его игровой номер 54 был выведен из обращения «Уэйк Форест Демон Диконс». Атлетичный форвард ростом 201 см набрал в НБА почти 9500 очков, получив звание «Лучшего шестого» в 2000 году.
Травма Роджерса привела к созданию фонда его имени, в рамках которого Роджерс поддерживал людей с травмами спинного мозга, пропагандируя стойкость и личностный рост перед лицом этих трудностей. В 2022 году университет наградил его своей премией «Выдающийся выпускник» и почетной степенью.
Роджерс отыграл три года в Уэйк Форест, набирая в среднем 21,2 очка в сезоне-1992/93, когда команда вышла в ⅛ финала турнира NCAA.
Он начал свою карьеру в НБА в «Денвере», а затем играл за «Клипперс», «Финикс», «Бостон», «Нью-Джерси Нетс», «Новый Орлеан» и «Филадельфию», проведя в общей сложности 866 матчей.