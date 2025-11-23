Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерик Куин спровоцировал перепалку, перехватив мяч у «Атланты», когда та перестала играть, ожидая истечения времени в конце матча

В концовке матча между «Новым Орлеаном» и «Атлантой», когда исход встречи уже был решен, «Хоукс» бросили играть и стали ждать истечения времени.

Этим воспользовался центровой «Пеликанс» Дерик Куин, который перехватил мяч и убежал забивать сверху.

Действия Куина вызвали гул зрителей домашней арены и небольшую перепалку после финальной сирены.

Матч закончился победой «Атланты» — 115:98.