Дерик Куин спровоцировал перепалку, перехватив мяч у «Атланты», когда та перестала играть, ожидая истечения времени в конце матча

Этим воспользовался центровой «Пеликанс» Дерик Куин, который перехватил мяч и убежал забивать сверху.
Действия Куина вызвали гул зрителей домашней арены и небольшую перепалку после финальной сирены.
Матч закончился победой «Атланты» — 115:98.
В концовке матча между «Новым Орлеаном» и «Атлантой», когда исход встречи уже был решен, «Хоукс» бросили играть и стали ждать истечения времени.
