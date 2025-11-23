Джа Морэнт — Клэю Томпсону: «Теперь ты никчемный!»

«Теперь ты никчемный!», — сказал Морэнт четырехкратному чемпиону НБА, прежде чем игроков развели в разные стороны.
Матч закончился победой «Гриззлис» (102:96), Томпсон отметился 22 очками (7 из 17 с игры, 6 из 12 из-за дуги).
После окончания матча между «Далласом» и «Мемфисом» звезда «Гриззлис» Джа Морэнт, пропускающий матчи из-за травмы, вступил в перепалку с защитником «Мэверикс» Клэем Томпсоном.
«Теперь ты никчемный!», — сказал Морэнт четырехкратному чемпиону НБА, прежде чем игроков развели в разные стороны.
Матч закончился победой «Гриззлис» (102:96), Томпсон отметился 22 очками (7 из 17 с игры, 6 из 12 из-за дуги).