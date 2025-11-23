Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джа Морэнт — Клэю Томпсону: «Теперь ты никчемный!»

После окончания матча между «Далласом» и «Мемфисом» звезда «Гриззлис» Джа Морэнт, пропускающий матчи из-за травмы, вступил в перепалку с защитником «Мэверикс» Клэем Томпсоном.

Источник: Спортс"

«Теперь ты никчемный!», — сказал Морэнт четырехкратному чемпиону НБА, прежде чем игроков развели в разные стороны.

Матч закончился победой «Гриззлис» (102:96), Томпсон отметился 22 очками (7 из 17 с игры, 6 из 12 из-за дуги).