«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда

Основная сложность для «Сакраменто» заключается в рыночной стоимости ветеранов: Лавин имеет шанс стать более привлекательным для обмена, только если откажется от опции игрока на 49 млн долларов, Сабонис должен получить 94 млн долларов в течение следующих двух сезонов после текущего, а у Дерозана остался один год по контракту, причем сумма в 10 млн частично гарантирована.