«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Сакраменто» изучает возможность обмена ряда ключевых игроков, включая Зака Лавина, Демара Дерозана и Домантаса Сабониса.

Руководство «Кингз» дало понять остальным клубам НБА, что открыто к обмену опытных игроков. По информации источников, генеральный менеджер «Сакраменто» Скотт Перри пришел к выводу: команде необходимо начать многолетнюю перестройку, а не бороться за место в плей‑офф с нынешним составом.

При этом молодые игроки — Киган Мюррей и Ник Клиффорд — исключены из возможных сделок.

Основная сложность для «Сакраменто» заключается в рыночной стоимости ветеранов: Лавин имеет шанс стать более привлекательным для обмена, только если откажется от опции игрока на 49 млн долларов, Сабонис должен получить 94 млн долларов в течение следующих двух сезонов после текущего, а у Дерозана остался один год по контракту, причем сумма в 10 млн частично гарантирована.