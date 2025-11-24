Деандре Эйтон не доиграл матч с «Ютой» из-за ушиба колена

Травма произошла в первой четверти, когда Эйтон столкнулся с новичком «Джаз» Эйсом Бэйли.
Центровой успел набрать 2 очка (1 из 2 с игры), 2 подбора и 1 перехват за 13 минут на площадке.
Эйтон ярко начал сезон, набирая в среднем 16,5 очка при 69,9% реализации бросков и 8,8 подбора. Он помог «Лейкерс» стартовать с результатом 12−4, в то время как три их звезды — Леброн Джеймс, Лука Дончич и Остин Ривз — пропускали игры из-за травм.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше