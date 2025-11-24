40-летний Леброн Джеймс убежал в быстрый отрыв и забил сверху

Джеймс провел свой 2-й матч после восстановления от травмы и набрал 17 очков (8 из 18 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 1 из 2 с линии), 6 подборов, 8 передач при 2 потерях и 1 перехват за 35 минут на паркете.
