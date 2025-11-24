Ричмонд
Стив Керр о состоянии Джонатана Куминги: «Он плохо двигается, понятия не имею, когда он будет играть»

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга пропустил последние пять матчей «Уорриорс» из-за воспаления в коленном суставе.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр дал комментарий о состоянии игрока, не сумев прояснить сроки восстановления молодого форварда.

"Это он вам должен сказать, в какой форме находится. Сегодня он ничего не делал. Мы не проводили двусторонки, но мы работали над упражнениями с полным контактом, и он почти не участвовал в них. Так что он плохо двигается, и тренерский штаб работает с ним. Я понятия не имею, когда он будет играть.

Если честно, я только что поговорил с тренерским штабом. Они говорят мне, что все решается ото дня ко дню. Я поговорил с Джей Кеем, и он сказал, что не очень хорошо двигается, так что я не могу сказать вам, каковы прогнозы", — пояснил Керр.