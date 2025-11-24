Софи Каннингем согласилась с Майклом Портером: «Если вы поставите восьмиклассников против женщин, то да, они выиграют. Еще бы»

Будущие профессионалы в восьмом классе? Это зависит от того, насколько они крупные. Если они собираются стать профессионалами, они уже довольно большие. Я бы сказала, что это, вероятно, правда. Я не хочу заблуждаться или быть оторванной от реальности. Мужчины сильнее, крупнее, атлетичнее — телосложение другое. Если вы поставите их против женщин, то да, они выиграют. Еще бы", — сказал Каннингем.