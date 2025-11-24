Ричмонд
Софи Каннингем согласилась с Майклом Портером: «Если вы поставите восьмиклассников против женщин, то да, они выиграют. Еще бы»

Ранее форвард «Бруклина» Майкл Портер заявил, что «разрывал профессиональных баскетболисток в восьмом классе».

Защитница «Индианы» Софи Каннингем высказала свое мнение по этому поводу.

«Ну, вероятно, это правда. Я считаю, что если ты профессиональный атлет, если ты входишь в элитную группу, то да, ты должен быть способен обыграть девушек! Я не удивлена этому. Не понимаю, почему это продолжают обсуждать. Если женщины говорят: “Да он бы нас не обыграл”. Нет, он бы смог. Любая звезда или игрок НБА может обыграть девушку в старшей школе. Контекст этого справедлив.

Будущие профессионалы в восьмом классе? Это зависит от того, насколько они крупные. Если они собираются стать профессионалами, они уже довольно большие. Я бы сказала, что это, вероятно, правда. Я не хочу заблуждаться или быть оторванной от реальности. Мужчины сильнее, крупнее, атлетичнее — телосложение другое. Если вы поставите их против женщин, то да, они выиграют. Еще бы", — сказал Каннингем.