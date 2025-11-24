Пол Пирс: «Дрэймонд Грин не был бы топовым защитником в любую другую эпоху»

"Я считаю, Дрэймонд — величайший защитник новой эры, учитывая нынешний стиль игры. Безусловно. Все благодаря умению размениваться и способности закрывать все пять позиций.
Но я не думаю, что в любую другую эпоху Дрэймонд смог бы стать игроком первой символической сборной НБА по защите. Представьте, что ему пришлось бы защищаться против Шакила О’Нила, Алонзо Моурнинга, Дикембе Мутомбо или Кевина Гарнетта. Вот тогда бы он показал себя!
Сейчас защищать проще — чаще приходится переключаться на игроков без ярко выраженной игры в посте. Но если поставить его против настоящего центрового… Мы бы каждый раз использовали это в атаке. Каждый раз! Шакил против Дрэймонда — вот это было бы зрелище", — сказал Пирс на подкасте No Fouls Given.