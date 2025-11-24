Ричмонд
Рейтинг лучших команд НБА. «Финикс» и «Торонто» пробились в Топ-10, «Голден Стэйт» опустился на 16-е место

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд. Первые три позиции остались без изменений. «Финикс» и «Торонто» поднялись в первую десятку, тогда как «Голден Стэйт» оказался на 16‑й позиции.

Источник: Спортс"

Полный рейтинг:

«Оклахома» (предыдущее место — 1).

«Денвер» (2).

«Хьюстон» (3).

«Детройт» (5).

«Кливленд» (6).

«Лейкерс» (7).

«Финикс» (16).

«Сан-Антонио» (9).

«Торонто» (12).

«Нью-Йорк» (4).

«Майами» (13).

«Миннесота» (11).

«Орландо» (17).

«Атланта» (14).

«Филадельфия» (15).

«Голден Стэйт» (8).

«Милуоки» (10).

«Бостон» (18).

«Чикаго» (19).

«Портленд» (20).

«Клипперс» (21).

«Мемфис» (24).

«Даллас» (22).

«Юта» (25).

«Шарлотт» (23).

«Сакраменто» (26).

«Бруклин» (27).

«Новый Орлеан» (28).

«Индиана» (29).

«Вашингтон» (30).