Рейтинг лучших команд НБА. «Финикс» и «Торонто» пробились в Топ-10, «Голден Стэйт» опустился на 16-е место

Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место — 1).
«Денвер» (2).
«Хьюстон» (3).
«Детройт» (5).
«Кливленд» (6).
«Лейкерс» (7).
«Финикс» (16).
«Сан-Антонио» (9).
«Торонто» (12).
«Нью-Йорк» (4).
«Майами» (13).
«Миннесота» (11).
«Орландо» (17).
«Атланта» (14).
«Филадельфия» (15).
«Голден Стэйт» (8).
«Милуоки» (10).
«Бостон» (18).
«Чикаго» (19).
«Портленд» (20).
«Клипперс» (21).
«Мемфис» (24).
«Даллас» (22).
«Юта» (25).
«Шарлотт» (23).
«Сакраменто» (26).
«Бруклин» (27).
«Новый Орлеан» (28).
«Индиана» (29).
«Вашингтон» (30).