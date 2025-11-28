Джейлен Уильямс дебютирует в сезоне во встрече с «Финиксом»

В прошлом сезоне Уильямс зарекомендовал себя как один из лучших игроков НБА, в среднем набирая 21,6 очка, 5,3 подбора, 5,1 передачи и 1,6 перехвата за игру. Он стал одним из двух баскетболистов (наряду с Эваном Мобли из «Кливленда»), вошедших как в символическую пятерку НБА, так и в символическую защитную сборную по итогам сезона.