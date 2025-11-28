Стив Керр: «Уорриорс» — посредственная команда"

Я верю в них, я верю в наших парней. В ту целостность и преемственность, что у нас осталась не только с прошлого года, но и со Стефом и Дрэймоном на протяжении 14−15 лет, или сколько уже там. Так что я верю в ребят, нам просто нужно продолжать работать, и у нас все получится", — заявил тренер.