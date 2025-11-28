Кэрон Батлер заставил новичка Майрона Гарднера извиниться перед Клэем Томпсоном за трэш-ток

После одного из своих попаданий он указал рукой в сторону скамейки соперника, за что получил техническое замечание.
Комментаторы встречи предположили, что Томпсон обращался к форварду Эндрю Уиггинсу, вместе с которым они выступали за «Голден Стэйт». Однако оказалось, что он препирался с форвардом-новичком Майроном Гарднером, выступающим за «Хит» на двустороннем контракте.
После окончания матча ассистент тренера «Майами» Кэрон Батлер удостоверился, чтобы Гарднер поговорил с Томпсоном и извинился за свое поведение.