Кэрон Батлер заставил новичка Майрона Гарднера извиниться перед Клэем Томпсоном за трэш-ток

По ходу матча против «Майами» защитник «Далласа» Клэй Томпсон несколько раз перебрасывался фразами с запасными «Хит».

После одного из своих попаданий он указал рукой в сторону скамейки соперника, за что получил техническое замечание.

Комментаторы встречи предположили, что Томпсон обращался к форварду Эндрю Уиггинсу, вместе с которым они выступали за «Голден Стэйт». Однако оказалось, что он препирался с форвардом-новичком Майроном Гарднером, выступающим за «Хит» на двустороннем контракте.

После окончания матча ассистент тренера «Майами» Кэрон Батлер удостоверился, чтобы Гарднер поговорил с Томпсоном и извинился за свое поведение.