Леброн Джеймс: «Меня заботят только победы. Так что буду подстраиваться под то, что нужно команде»

Леброн Джеймс провел пока 3 игры за «Лейкерс» после пропуска начала чемпионата.

Источник: Спортс"

«Ждать на дуге мяча от Луки и Остина Ривза. Участвовать в пик-н-роллах в быстрых атаках, в более медленных позиционных атаках, работать в “краске”. Все, что будет нужно. Джей Джей Редик и тренерский штаб проделали превосходную работу, особенно с учетом всех травм.

Как бы ни складывалась структура задействования и наша атакующая модель.

Меня волнуют только победы. Я делал в этой лиге все, и побеждал тоже. И хочу продолжать. Так что легко подстроюсь под команду в той роли, которая потребуется", — заключил Джеймс.

