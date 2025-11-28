Леброн Джеймс: «Меня заботят только победы. Так что буду подстраиваться под то, что нужно команде»

«Ждать на дуге мяча от Луки и Остина Ривза. Участвовать в пик-н-роллах в быстрых атаках, в более медленных позиционных атаках, работать в “краске”. Все, что будет нужно. Джей Джей Редик и тренерский штаб проделали превосходную работу, особенно с учетом всех травм.
Как бы ни складывалась структура задействования и наша атакующая модель.
Меня волнуют только победы. Я делал в этой лиге все, и побеждал тоже. И хочу продолжать. Так что легко подстроюсь под команду в той роли, которая потребуется", — заключил Джеймс.
