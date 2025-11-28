Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс о Николе Йокиче: «Не выходил против более доминирующего универсального игрока в нападении»

Леброн Джеймс прокомментировал игру Николы Йокича на своем подкасте.

«Ох господи. Мы только что говорили о нем с моим другом Джаредом Дадли (тренерский штаб “Наггетс”). Этот парень просто нереален.

Он набирает очки на всех трех уровнях. Куча всего в арсенале.

Не выходил против более доминирующего универсального игрока в нападении. Пасы, броски, подборы, внимание защиты. Нет ничего, что он не может делать в атаке. Наказывает за сдваивания и за игру 1 на 1.

Не могу припомнить других примеров, когда разыгрывающий подбирает мяч в обороне и отдает центровому, чтобы разогнать быструю атаку", — рассудил Джеймс.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше