Леброн Джеймс о Николе Йокиче: «Не выходил против более доминирующего универсального игрока в нападении»

«Ох господи. Мы только что говорили о нем с моим другом Джаредом Дадли (тренерский штаб “Наггетс”). Этот парень просто нереален.
Он набирает очки на всех трех уровнях. Куча всего в арсенале.
Не выходил против более доминирующего универсального игрока в нападении. Пасы, броски, подборы, внимание защиты. Нет ничего, что он не может делать в атаке. Наказывает за сдваивания и за игру 1 на 1.
Не могу припомнить других примеров, когда разыгрывающий подбирает мяч в обороне и отдает центровому, чтобы разогнать быструю атаку", — рассудил Джеймс.
