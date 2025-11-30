Куин Снайдер: «Часть эволюции Джейлена Джонсона. Не атлетизм, а использование головы и навыков»

С самого начала матча, как только становится понятной схема действий, я хочу, чтобы он принимал верные решения. Чаще играл стоя на двух ногах. Это замедляет происходящее, позволяет тебе не торопиться, более аккуратно раздавать, более уверенно читать игру. Помогает войти в ритм. Это часть его эволюции. Меньше использовать свой атлетизм в движении, задействовать голову и навыки.