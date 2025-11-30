Ричмонд
Куин Снайдер: «Часть эволюции Джейлена Джонсона. Не атлетизм, а использование головы и навыков»

В отсутствие разыгрывающего Трэя Янга форвард Джейлен Джонсон получил расширенную роль в координации действий «Атланты» на площадке. В 10 последних матчах Джонсон отдает 7 и более результативных передач.

Источник: Спортс"

«Его способности в качестве плеймейкера стали для нас предельно важными. Когда он заходит в “краску”, его габариты заставляют защиту стягиваться, если этого не происходит, он просто завершает сам.

С самого начала матча, как только становится понятной схема действий, я хочу, чтобы он принимал верные решения. Чаще играл стоя на двух ногах. Это замедляет происходящее, позволяет тебе не торопиться, более аккуратно раздавать, более уверенно читать игру. Помогает войти в ритм. Это часть его эволюции. Меньше использовать свой атлетизм в движении, задействовать голову и навыки.

Это огромная задача, очень тяжелый путь развития, особенно для молодого игрока. Могу только радоваться тому, как он сохраняет концентрацию«, — заключил главный тренер “Хоукс” Куин Снайдер.