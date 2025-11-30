Ричмонд
Руди Гобер посоветовал Джейлену Брауну побриться налысо

После окончания матча против «Бостона» центровой «Миннесоты» Руди Гобер в дружеской манере пообщался с форвардом «Селтикс» Джейленом Брауном и посоветовал тому побриться налысо, указав на свою бритую голову.

Волосы Брауна привлекли внимание общественности после того, как стало ясно, что форвард использует краску для создания искусственной линии роста.

Встреча команд закончилась победой «Вулвс» — 119:115.