Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деандре Эйтон об Остине Ривзе: «Когда загорается голубой огонь, просто не подходите к нему»

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон красочно описал игру одноклубника Остина Ривза.

Источник: Спортс"

«Мы с Остином вместе разыгрываем пик-н-роллы, я его изучил. В нем есть этот огонь, который переходит от красного к голубому. И я такой: “Начинаю понимать, когда ты хочешь, чтобы я поднялся и ставил заслоны”. В эти моменты я вижу красный огонь. Красный огонь означает, что мне надо делать обычные вещи. Но есть еще голубой огонь, и он жарче красного.

Когда загорается голубой огонь, просто не подходите к нему, дайте ему делать свое дело. Человек решает сам. Остин берет на себя сложные броски, когда это надо, и попадает. Когда надо, он выбивает полтинник.

Эти его агрессивные проходы. Вот он продирается под кольцо и отправляет мяч в цель. Мы бежим назад и я кричу ему: «Ну ты мужик». Типа, ты исполняешь крутые вещи. Мы все должны отдать ему должное. Я наблюдаю это с тех пор, как пришел в команду", — рассказал Эйтон.