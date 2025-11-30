Деандре Эйтон об Остине Ривзе: «Когда загорается голубой огонь, просто не подходите к нему»

«Мы с Остином вместе разыгрываем пик-н-роллы, я его изучил. В нем есть этот огонь, который переходит от красного к голубому. И я такой: “Начинаю понимать, когда ты хочешь, чтобы я поднялся и ставил заслоны”. В эти моменты я вижу красный огонь. Красный огонь означает, что мне надо делать обычные вещи. Но есть еще голубой огонь, и он жарче красного.