Новичок «Нового Орлеана» Джеремайя Фирс заработал удаление после перепалки с Джимми Батлером

В концовке матча против «Голден Стэйт» — «Новый Орлеан» форвард «Уорриорс» Джимми Батлер и защитник «Пеликанс» Джеремайя Фирс получили обоюдные технические замечания за трэш-ток.

Источник: Спортс"

Для Фирса этот «технарь» стал вторым в матче, и ему пришлось досрочно покинуть паркет.

Встреча команд закончилась победой «Голден Стэйт» (104:96). Батлер отметился 24 очками, 8 подборами и 10 передачами; Фирс — 16 очками и 6 подборами.