Купер Флэгг набрал рекордные в карьере 35 очков в победном матче с «Клипперс»

18-летний форвард «Мэверикс» в победной встрече с «Клипперс» (114:110) обновил личный рекорд по очкам в НБА — 35. В более юном возрасте рубеж в 30 очков в одной игре НБА преодолевал только Леброн Джеймс.
За 38 минут Купер реализовал 13/22 с игры и 9/11 с линии, в его активе также 8 подборов и 2 передачи при 3 потерях.
