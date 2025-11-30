Купер Флэгг стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 35+ очков

Предыдущим рекордсменом был Леброн Джеймс — 37 очков в возрасте 18 лет и 348 дней. Флэггу удалось это сделать в 18 лет и 343 дня.
Форвард «Мэверикс» присоединился к Джеймсу в списке баскетболистов, набравших 30+ очков в матче до достижения 19-летнего возраста.
Узнать больше по теме
