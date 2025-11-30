Баскетболисты «МИНСКА» в 15-й раз выиграли Кубок Беларуси

Неделю назад обладательницами Кубка Беларуси среди женских команд стали баскетболистки «МИНСКА», победившие в финале гродненскую «Олимпию» со счетом 68:50. Для «МИНСКА» это шестой кубковый трофей в истории. Баскетболистки «Горизонта» в игре за бронзу с результатом 71:55 победили молодежную команду БК «МИНСК».