Баскетболисты «МИНСКА» в 15-й раз выиграли Кубок Беларуси

Сегодня в Минске в решающем поединке 29-го кубкового розыгрыша минчане уверенно переиграли могилевский «Борисфен» с перевесом в девять очков — 81:72.
В матче за бронзу баскетболисты «Гродно-93» победили витебский «Рубон» со счетом 78:64. Вчера в полуфиналах гродненская команда уступила минчанам — 73:78, а витебчане проиграли могилевским баскетболистам — 65:73.
Неделю назад обладательницами Кубка Беларуси среди женских команд стали баскетболистки «МИНСКА», победившие в финале гродненскую «Олимпию» со счетом 68:50. Для «МИНСКА» это шестой кубковый трофей в истории. Баскетболистки «Горизонта» в игре за бронзу с результатом 71:55 победили молодежную команду БК «МИНСК».