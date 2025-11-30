Ричмонд
Скаут НБА о Муссе Сиссе: «Он немного маловат для центрового, но взрывной и играет с огромной самоотдачей. Мне нравится его потенциал»

23-летний центровой из Гвинеи Мусса Сиссе не был выбран на драфте-2025, но уже сумел завоевать место в составе «Далласа» — благодаря энергичной игре и надежности в трехсекундной зоне. Скауты НБА обратили внимание на его впечатляющий старт карьеры в лиге.

«Он немного маловат для позиции центрового, но взрывной и играет с огромным самоотдачей. Он продвинулся дальше, чем я ожидал, но работы еще много. Видно, что он пока привыкает к защите против игроков и комбинаций уровня НБА — ему стоит поработать над выбором позиций. Но он очень динамичен при перемещениях со слабой стороны и жестко борется за подбор на обоих концах площадки. Мне нравится его потенциал», — поделился мнением о Сиссе анонимный скаут НБА.

В октябре этого года молодой центровой заключил двусторонний контракт с «Далласом». В текущем сезоне он вышел на площадку в 16 матчах, проводя в среднем 11 минут за игру. Его статистика — 3,3 очка и 3,6 подбора за матч.