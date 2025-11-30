Скаут НБА о Муссе Сиссе: «Он немного маловат для центрового, но взрывной и играет с огромной самоотдачей. Мне нравится его потенциал»

«Он немного маловат для позиции центрового, но взрывной и играет с огромным самоотдачей. Он продвинулся дальше, чем я ожидал, но работы еще много. Видно, что он пока привыкает к защите против игроков и комбинаций уровня НБА — ему стоит поработать над выбором позиций. Но он очень динамичен при перемещениях со слабой стороны и жестко борется за подбор на обоих концах площадки. Мне нравится его потенциал», — поделился мнением о Сиссе анонимный скаут НБА.