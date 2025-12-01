«Я едва не расплакался, увидев его состояние». Президент «Партизана» раскрыл подробности ухода Желько Обрадовича

«Перед поездкой в Афины, сразу после матча в Белграде, где Желько озвучил свое разочарование ситуацией и отношениями с игроками, я ясно видел, насколько он несчастен. Я созвал срочное совещание в клубе за день до матча с “Панатинаикосом, чтобы обсудить все. Он уже тогда упомянул об отставке, но мы сразу пресекли эту тему.
Во время перерыва матча с «Панатинаикосом» я не мог поверить своим глазам: это было похоже на корабль, разбивающийся о скалы. Невозможно было объяснить, как одна команда может вести 25:0. Я посмотрел на Желько — и, честно говоря, едва не расплакался, увидев, в каком он состоянии.
На следующее утро он написал мне, что хочет поговорить. У меня было предчувствие, что грядет что‑то серьезное — и, к сожалению, я не ошибся. Он сказал, что принял решение: уходит в отставку. Объяснил, что игроки его не уважают, он плохо себя чувствует и больше не в силах мириться с такими результатами.
Совет директоров отклонил его прошение об отставке. Я сказал ему, чтобы он назвал имена любых игроков, которые оскорбляли или не уважали его — мы бы немедленно их отчислили.
Я даже сказал, что мы можем пересмотреть цели — если потребуется, закончим сезон на последнем месте в турнирной таблице. Предложил ему хотя бы остаться в руководстве клуба, но он заявил, что хочет полностью отойти от дел. Желько любит «Партизан», но это его выбор.
Он сказал, что не хочет столкнуться с трагедией на тренерской скамейке из‑за состояния здоровья. Некоторые люди, которые вели статистику, не смогли сдержать слез", — рассказал Мияилович.