«Я едва не расплакался, увидев его состояние». Президент «Партизана» раскрыл подробности ухода Желько Обрадовича

На следующее утро он написал мне, что хочет поговорить. У меня было предчувствие, что грядет что‑то серьезное — и, к сожалению, я не ошибся. Он сказал, что принял решение: уходит в отставку. Объяснил, что игроки его не уважают, он плохо себя чувствует и больше не в силах мириться с такими результатами.