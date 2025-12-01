Ричмонд
«Я едва не расплакался, увидев его состояние». Президент «Партизана» раскрыл подробности ухода Желько Обрадовича

Президент белградского «Партизана» Остоя Мияйлович рассказал об обстоятельствах отставки легендарного тренера Желько Обрадовича, отметив, что последней точкой стал матч против «Панатинаикоса».

Источник: Спортс"

«Перед поездкой в Афины, сразу после матча в Белграде, где Желько озвучил свое разочарование ситуацией и отношениями с игроками, я ясно видел, насколько он несчастен. Я созвал срочное совещание в клубе за день до матча с “Панатинаикосом, чтобы обсудить все. Он уже тогда упомянул об отставке, но мы сразу пресекли эту тему.

Во время перерыва матча с «Панатинаикосом» я не мог поверить своим глазам: это было похоже на корабль, разбивающийся о скалы. Невозможно было объяснить, как одна команда может вести 25:0. Я посмотрел на Желько — и, честно говоря, едва не расплакался, увидев, в каком он состоянии.

На следующее утро он написал мне, что хочет поговорить. У меня было предчувствие, что грядет что‑то серьезное — и, к сожалению, я не ошибся. Он сказал, что принял решение: уходит в отставку. Объяснил, что игроки его не уважают, он плохо себя чувствует и больше не в силах мириться с такими результатами.

Совет директоров отклонил его прошение об отставке. Я сказал ему, чтобы он назвал имена любых игроков, которые оскорбляли или не уважали его — мы бы немедленно их отчислили.

Я даже сказал, что мы можем пересмотреть цели — если потребуется, закончим сезон на последнем месте в турнирной таблице. Предложил ему хотя бы остаться в руководстве клуба, но он заявил, что хочет полностью отойти от дел. Желько любит «Партизан», но это его выбор.

Он сказал, что не хочет столкнуться с трагедией на тренерской скамейке из‑за состояния здоровья. Некоторые люди, которые вели статистику, не смогли сдержать слез", — рассказал Мияилович.