Ожидается, что «Юта» будет строить состав вокруг Лаури Маркканена, а не обменивать его в этом сезоне

Инсайдер Марк Стейн сообщает, что все больше руководителей команд теперь считают, что «Юта» склоняется к тому, чтобы строить команду вокруг форварда Лаури Маркканена в этом сезоне, а не обменивать его.

Маркканен снова показывает отличную игру, в среднем набирая 28,5 очков и 6,2 подбора, реализуя 46,8% бросков с игры, 36% с трехочковой дистанции и 90% с линии штрафных.

«Юта» имеет результат 6−13, что подпитывает разговоры извне о том, что Маркканен в конечном итоге должен захотеть уйти.

Но, по словам источников DallasHoopsJournal, он даже не допускал мысли о том, чтобы потребовать обмена. Он задал тон еще в медиа-день, заявив, что не «обращает внимания» на слухи и будет адаптироваться, «если что-то произойдет».

На данный момент все признаки указывают на то, что «Юта» планирует добавить талантливых игроков вокруг финна, а не выставлять его на обмен.