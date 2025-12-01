Лука Банки об отставках Мессины и Обрадовича: «Нынешний календарь убивает тренеров»

Недавно свои клубы покинули легендарные Этторе Мессина («Милан») и Желько Обрадович («Партизан»).
"Кажется, в Евролиге уже пять перестановок, поэтому стоит более детально обсудить подход, расписание и то, как мы оцениваем победы и поражения.
Если мы стремимся подражать НБА с этим календарем, то нам, к сожалению, придется признать, что создаются условия, в которых вероятность проигрыша возрастает. А значит, ценность отдельного матча снижается. Если кто-то говорит, что каждая игра важна, то я позволю себе не согласиться.
Такое расписание создает крайне непростые условия. Игры идут почти каждый вечер, не остается времени ни на отдых, ни на восстановление, ни на полноценную подготовку.
Тренерам вроде Мессины и Обрадовича нужно время, чтобы создать команду.
Им нужно выстраивать отношения с игроками, проводить время в зале, развивать и максимально использовать потенциал всего штаба. Нынешний график убивает тренеров.
Это еще раз доказывает уникальность европейских специалистов, но также посылает сигнал всему баскетбольному сообществу: что-то меняется в базовых привычках, в формате. Если вам нравится, можете продолжать в том же духе, но лично мне — нет. Я говорю об этом уже два-три года.
Я всего лишь маленькая частичка в этом баскетбольном мире, но мне происходящее не нравится. Мое заявление прозвучит громко, да, но я надеюсь, что оно поможет людям понять: если мы хотим получить лучший баскетбол, нам нужно менять формат. В противном случае этот путь поведет европейский баскетбол в неверном направлении", — считает 60-летний тренер.